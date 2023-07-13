Öldürülen gazetecinin oğlunun cenazesi buzdolabının içinde çıkartıldı

İstanbul'da kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan Muhammet Nur Kasadar'ın cansız bedeni buzdolabıyla birlikte Adlı Tıp Kurumu'nun cenaze nakil aracına yüklendi.

Öldürülen gazetecinin oğlunun cenazesi buzdolabının içinde çıkartıldı

İstanbul Bayrampaşa'daki cinayet kan dondurdu. Boğarak öldürdüğü 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın vücudunu parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuda saklayan Hakan Ö. polis tarafından yakalandı.

Evde yapılan aramada gencin cansız bedeni derin dondurucunun içinde bulundu. Polis ekipleri Adlı Tıp Kurumu'na ait cenaze nakil aracının içine 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın cansız bedenini buzdolabıyla birlikte koydu.

Bir polis aracı yükleme esnasında Adli Tıp Kurumu'nun aracının yanına gelerek vatandaşların görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.

PAZARLIK YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.

Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

ÖLDÜRÜP FİDYE İSTEMİŞ

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren şüphelinin 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö.'nün "Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.'nün "Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim" dediği kaydedildi.

Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün "Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı" dediği belirtildi. Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın cansız bedeni buzdolabıyla birlikte Adlı Tıp Kurumu'nun cenaze nakil aracına yüklendi.

Bir ekip otosu yükleme esnasında görüntü alınmasına engel olmak için Adlı Tıp Kurumu'nun cenaze nakil aracının önüne geldi. Buzdolabı içindeki Muhammet Nur Kasadar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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