Dondurucuya asla koymamanız gereken yiyecekler. Büyük hata yapıyorsunuz

Posta’da yer alan habere göre; Yazın taze meyve ve sebzelerini diğer mevsimlerde de yiyebilmek adına derin dondurucuya konulmasıyla biliniyor. Ancak her gıdanın buzdolabına konulacağını düşünenler bu konuda yanılması dikkat çekti. Çünkü buzluk her gıdaya uygun şartlar verilmediği bildirildi. Buzluğa konulan bazı yiyecekler bakteri yuvasına dönüşerek sizi zehirleyebiliyor, tadında değişimler meydana gelebiliyor ve erkenden bozulabileceği vurgulandı. Buzluk en çok bahar ve kış dönemlerinde kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE DONDURUCUDA SAKLANMAMASI GEREKEN YİYECEKLER…

KONSERVE YİYECEKLER

Konservenin içinde yer alan su derin dondurucudayken genleşir ve sonuç olarak ürünün patlamasına yol açabilir.

SICAK YİYECEKLER

Sıcak yiyeceklerini buzdolabına koyarsanız buzdolabınızın soğuk hava dengesinin bozulmasına neden olursunuz, böylece buzdolabınızda bakteri ürer.

SÜT

Derin dondurucuda donan süt çözüldüğünde topak topak olur. Dolayısıyla içmek için kullanacağınız sütü derin dondurucuya koymak çok da iyi bir fikir değil. Ancak o sütü diyelim kek yapmak için kullanacaksanız donmuş ve çözülmüş süt tarifinizi çok da etkilemeyecektir. Dikkat etmeniz nokta derin dondurucudan çıkardığınız sütü mutlaka buzdolabında çözülmesini sağlamak. Yalnız bunun saatler alacağını bilmelisiniz, hatta mümkünse bir gün önceden sütü buzdolabı rafına indirmelisiniz.

YEŞİLLİKLER

Derin dondurucuda bekleyen maydanoz, marul gibi yeşillikler donunda yumuşayacak ve pörsüyecek; aynı zamanda tadını da kaybedecektir. Onları uzun süre taze olarak saklamanın yolu yıkayıp duruladıktan sonra kağıt havluya sararak ya da bir plastik poşet içinde buzdolabında tutmak. Ama illa ki buzlukta saklamak istiyorum diyorsanız onun da bir püf noktası var. Doğrayıp buz kalıplarına koyduğunuz yeşilliklerin üzerine zeytinyağı dökmek ve donduktan sonra açılıp kapanabilir poşetlere koyup buzlukta saklamak da bir seçenek olabilir.

PATATES

Patates serin ve kuru yerleri sever. Dolayısıyla derin dondurucular hiç onlara göre bir yer değil. Zira bol su içeren patateslerin çiğ ve bütün halde derin dondurucuya koyduğunuzda buz kristalleri oluşacaktır. Çözmeye çalıştığınızda ise lapa gibi olduklarını fark edeceksiniz.

YUMURTA

Eğer yumurtaları kırmadan, yani kabuklarıyla birlikte derin dondurucuya koyarsanız içindeki sıvı sertleşip genleşecek ve kabuğu kıracaktır. Böylece hem derin dondurucunuz kolay kolay çıkmayacak bir yumurta kokusu ve kalıntılarıyla dolacak, hem de yumurtalarınız çöpe gitmiş olacak. Yapmayın. Ancak yumurtaları bir kaba kırıp üzerine biraz da tuz eklerseniz onları derin dondurucuda uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz. Bunu da not etmeden geçmeyelim.

PEYNİR

Eğer sert bir peyniri buzlukta saklamak isterseniz ufalanacak ve un gibi olacak; yumuşak bir peyniri derin dondurucuda bekletirseniz nem peynirin dokusunu kristelleştirecektir. Bu açıdan hassas bir yapıya sahip olan peynirleri risk almayıp buzdolabında saklamak en doğrusu.

BAHARATLAR

Çoğu baharat ve çeşniler, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurucu baharatların raf ömrünü uzatmaz bunun yerine tatlarında büyük değişikliğe sebep olur. Sarımsak, biber ve vanilya acı olur. Soğan ve kırmızı biberin lezzeti değişir. Köri ise küflü bir aromaya sahip olur. Diğer bir yandan taze baharatlar, dondurulabilir. Ancak sadece tatlandırıcı olarak kullanılırsa sağlıklı olur. Yoksa ıslak ve gevşek bir hale gelirler.

SOSLAR

Salata sosları ve çeşnileri, mesela mayonez gibi sosları buzdolabında saklamak daha mantıklı. Örneğin mayonez gibi sosları dondurduğunuz zaman içindeki malzemeler birbirinden ayrılacaktır. Mayonez içindeki yumurtalar, yağ ve sirke ayrılarak, üzerinde sıvı bir tabaka bırakacaktır.

SU ORANI YÜKSEK SEBZELER

Bol sulu meyve ve sebzeler derin dondurucuda buzla kaplanacak ve tam anlamıyla çözülemeyecektir. Buzluktan çıktıktan sonra eski taze hallerine dönmeleri neredeyse imkansıza yakın. Kısacası örneğin yumuşak ve pörsümüş salatalıklar istemiyorsanız onları her zamanki gibi buzdolabında saklamaya devam etmelisiniz.