İşte iştahınızı kesecek 11 yiyecek. Kilo vermek isteyenlere müjde

tv100’ün haberine göre; Bazı ipuçlarına dikkat ederek gün boyu tok hissetmeyi sağlayabilirsiniz ayrıca iştahı bıçak gibi kesen doğal besinlerden faydalanabileceğiniz vurgulandı. İster biraz kilo vermeye çalışıyor olun, ister sadece beslenmek için daha sağlıklı yollar arıyor olun, açlık hissiyatı başınıza bela olabilecekken, bununla birlikte iştahı kontrol etmek çok basit olabilir.

ELMA

Elmanın içinde pektin adında, adı yapancı gelse de aslında vücudumuzun pek bir sevdiği bir madde bulunuyor. Bu madde, tokluk hissetmenize büyük katkılarda bulunuyor. E bu da yetmezmiş gibi elmanın içindeki besin lifleri de işin içine girince o dindirilemez iştahınızın önüne geçmiş oluyorsunuz.

SALATA

İştahı kapatmada en iddialı olan yiyeceklerden biri de yine diyetlerin olmazsa olmazı salata. Özellikle yeşilliklerle dolu salatalar, içindeki bu yeşilliklerde bulunan besin lifleri sayesinde midenizi uzun süre aç kalmaktan koruyor, tokluk hissi oluşturarak iştahınızı kapıyor.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, karbonhidrat ağırlıklı olmasına rağmen içinde bolca potasyum, magnezyum, folik asit ve besin lifi bulunduğu için diyetlerde çıkça kullanılıyor. Onun sayesinde daha uzun süre devam eden tokluk hissi de iştahınızın bir anda açılmasının önüne geçmiş oluyor.

BADEM

Badem de ara öğünlerde, kendinizi acıkmış hissetmeye başladığınızda gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz yiyeceklerden. Hali hazırda içinde birçok besin lifi, vitamin ve mineral bulunan güzeller güzeli bademler, içinde omega 3 yağ asitleri bulunması sebebiyle de düzenli olarak tüketmemiz gerekenlerden.

TARÇIN

Kan şekeri ve kolesterolün dengelenmesinin yanı sıra tatlı yeme isteğine de çare oluyor. Tatlı krizinin kapıda olduğunu hissettiğinizde bir çay kaşığının yarısı kadar toz tarçını bitki çayınızın içine karıştırarak tüketebilir ya da aynı şekilde çubuk tarçını bir süre çayınızın içinde beklettikten sonra içerek de aynı etkiyi görebilirsiniz.

BROKOLİ

Tıpkı karnıbahar gibi brokoli de iştah kesme konusunda size yardımcı olmak için sırada bekleyenlerden. Üstelik birbirine pek benzeyen bu ikilinin iştah kesme güçleri de aynı sebebe dayanıyor. Brokoli de besin lifi açısından oldukça zengin. Bu da midenizde daha uzun süre tokluk hissi yaratabileceği anlamına geliyor.

YOĞURT

Yoğurt, içindeki bolca kalsiyum ve proteinin güçlerini birleştirmesi sonucu birçoğumuzun diyetinin vazgeçilmez parçası. Daha çok yoğurt yiyin, size iyi gelmeyecek kadar fazla olan o iştahınızın önüne en sağlıklı ve lezzetli yoldan geçin.

BAKLİYAT

Kuru fasulyedir, mercimektir, barbunyadır, baklagillerin hemen hepsi gaz yaptıkları gerekçesiyle çok sık yapılmıyor kimi evlerde, biliyoruz. Ancak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kendimizi sürekli aç hissetmemizin önüne geçiyor.

KARNABAHAR

Karnıbahar pek çok kişi tarafından sevilmeyen bir sebze olsa da ona diyetinizde bir şans verebilirsiniz. Karnıbahar, en önemli iştah azaltan yiyecekler arasında.

YUMURTA

Yumurtanın içerdiği bol miktardaki proteinden güç alın ve önünü alamadığınız iştahınızla en lezzetlisinden savaşın. Sabahları yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta, sizi uzun süre tok tutsun, sık sık atıştırdığınız o abur cuburlar sizden uzak olsun.

LEBLEBİ

Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi, gerçekten iştahınızı kapatabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, midenizde fazlaca üretilmiş olan ve sizi açlığa hızlıca götüren mide asitlerini azaltıyor sarı leblebi.