Ukrayna Rus bombardıman uçağını düşürdüğünü açıkladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk bölgesindeki Maryinka yakınlarında işgalci Rus ordusuna ait bir Su-24 tipi taarruz uçağını düşürdü.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Donbas bölgesinde Maryinka yakınlarında düşmana ait Su-24 imha edildi. Ayakta kalacağız ve kazanacağız” ifadelerine yer verildi.
UKRAYNA, DONBAS'TA RUS SU-25 UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ
Daha sonra Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus uçağının düşürülmesi ve ardından pilotun paraşütle atladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İşgalci Rusya'nın Ukrayna'daki topyekun işgal girişimi ve saldırıları çerçevesinde, 24 Şubat 2022'den bu yana 306 uçak etkisiz hale getirildi.