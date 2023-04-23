Dört büyüklerden 23 Nisan mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dört büyüklerden 23 Nisan mesajı

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş'ın internet sitesinde, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yer verildi.

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çebi, "Bugün; aziz milletimizin egemenliğinin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 103 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır. Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum." dedi.

"Bu önemli günün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımız başta olmak üzere dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiş olması, ülkemizin çocuklara verdiği kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır." diyen Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda; istikbalimizin teminatı olacak çocuklarımızın ülkemize faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve ülkemizdeki çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolu kutlama mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." denildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise "Türlü zorluk ve fedakarlık neticesinde kazanılmış cumhuriyetimizin mihenk taşı, egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı minnetle yad ediyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Ata'mızın armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ise sosyal medya hesabından ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun'' ifadelerini kullanarak Bayramı kutladı.

İlgili Haberler
İstismar, çocuk işçiliği, yoksulluk... İşte Türkiye'nin 23 Nisan karnesi
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Eski masörü Ronaldo'nun çapkınlıklarını ifşa etti Magazin
Eski masörü Ronaldo'nun çapkınlıklarını ifşa etti
370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıplara karıştı Güncel
370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıplara karıştı
EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi Güncel
EPDK 124 şarj hizmeti lisansı verdi
Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu Güncel
Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu
Adıyaman'da depremzede çocuğun tek hayali silikon bacak Güncel
Adıyaman'da depremzede çocuğun tek hayali silikon bacak
Solcu gençlere idam cezası veren hakim Memleket Partisi listelerinde Güncel
Solcu gençlere idam cezası veren hakim Memleket Partisi listelerinde
Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?