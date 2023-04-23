Çocuklardan Kılıçdaroğlu’na Anıtkabir’de sevgi seli

Anıtkabir’deki 23 Nisan törenine katılan Kılıçdaroğlu’na çocukların sevgi seli dikkat çekti.

Çocuklardan Kılıçdaroğlu’na Anıtkabir’de sevgi seli

ANKA’nın haberine göre; TBMM’nin açılışının 103’üncü yıl dönümü, ülke genelinde kutlanıyor. Bugün sabah saat 09.00’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla, TBMM’de tören düzenlendi. Meclis’teki törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Ardından, devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Anıtkabir’deki huzuruna çıktı.

Anıtkabir’deki törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Sadi Bilgiç ve Haydar Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Aslanlı Yol’dan geçen devlet erkanı; daha sonra Atatürk’ün huzuruna çıkarak mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi.

TBMM Başkanı Şentop’un Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasının ardından, Atatürk’ün huzuruna gelen çocuklar, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kemal Dede, fotoğraf çekinebilir miyiz?” diye seslendiler. Kılıçdaroğlu, çocukların taleplerini geri çevirmedi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KILIÇDAROĞLU DA ÇOCUKLARIN ELİNİ ÖPTÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e, Atatürk'ün huzuruna gelen yurttaşlar Kılıçdaroğlu'nu sevgi gösterisinde bulundu. Yurttaşlar sık sık Kılıçdaroğlu'nu durdurarak fotoğraf çektirmek istedi. Kılıçdaroğlu, yurttaşların taleplerini kırmadı. Kılıçdaroğlu'na "Kemal Dede" diye seslenen çocuklar Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Kılıçdaroğlu'nun elini öpmek istedi. Kılıçdaroğlu da çocukların elini öptü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki törene katılan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.

TBMM’nin açılışının 103’üncü yıl dönümü, ülke genelinde kutlanıyor. Bugün sabah saat 09.00’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla, TBMM’de tören düzenlendi. Meclis’teki törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Ardından, devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Anıtkabir’deki huzuruna çıktı.

Anıtkabir’deki törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Sadi Bilgiç ve Haydar Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Aslanlı Yol’dan geçen devlet erkanı; daha sonra Atatürk’ün huzuruna çıkarak mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi.

TBMM Başkanı Şentop’un Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasının ardından, Atatürk’ün huzuruna gelen çocuklar, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kemal Dede, fotoğraf çekinebilir miyiz?” diye seslendiler. Kılıçdaroğlu, çocukların taleplerini geri çevirmedi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KILIÇDAROĞLU DA ÇOCUKLARIN ELİNİ ÖPTÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir’e, Atatürk’ün huzuruna gelen yurttaşlar Kılıçdaroğlu’nu sevgi gösterisinde bulundu. Yurttaşlar sık sık Kılıçdaroğlu’nu durdurarak fotoğraf çektirmek istedi. Kılıçdaroğlu, yurttaşların taleplerini kırmadı. Kılıçdaroğlu’na “Kemal Dede” diye seslenen çocuklar Ramazan Bayramı’nı kutlayarak Kılıçdaroğlu’nun elini öpmek istedi. Kılıçdaroğlu da çocukların elini öptü.

Arabasına bineceği sırada bir yurttaş, Kılıçdaroğlu ile tokalaşırken elini öptü.

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