Dört deprembilimci ilk kez uzlaştı: Bir il için beklenmedik uyarıyı yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
Dört deprembilimci ilk kez uzlaştı: Bir il için beklenmedik uyarıyı yaptılar
6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Türkiye’nin birçok yerinde depremler olmaya devam ediyor. Dört bilim insanı, ilk kez bir il hakkında uzlaştı ve ortak uyarıda bulundu.

Depreme yönelik açıklamaları ve tahminleriyle bilinen dört deprem bilimci Hakkari için ortak uyarıda bulundu. Ahmet Övgün Ercan, Okan Tüysüz, Naci Görür ve Doğan Perinçek, Hakkari’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hakkari’de 7 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini ifade etti. Ercan, "Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof Dr Okan Tüysüz, Prof Dr Naci Görür, Prof Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı." açıklamasını yaptı.

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