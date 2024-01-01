Dost kara günde belli olur atasözünün anlamı nedir?

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Dost kara günde belli olur atasözünün anlamı nedir?
Dost kara günde belli olur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dost kara günde belli olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Gerçek dostlar zor ve sıkıntı zamanlarda yanımızda olur, gerçek olmayanlar ise sadece mutlu anlarınızda sizinle birlikte olur.

Dostunun üzüntüsünü görünce tüm işini gücünü bırakarak adeta 'eli kanda bile olsa' bile gelir.

Bu sebeple kişi başına gelen kötü bir olaydan sonra gerçek dostunu tanıyabilir.

DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başına hep kötü olaylar geliyor diye üzülme, iyi bir şey aslında. Yanında olanlara da çok dikkat et, dost kara günde belli olur."

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