İsrail, Gazze’yi gece boyunca bombaladı

Kaynak: AA
İsrail, Gazze’yi gece boyunca bombaladı
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki pek çok bölgeyi gece boyunca bombaladığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan bir habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 217. gününde devam ediyor.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde birçok yerleşim yerini hedef aldığı ve kentte bulunan Yermuk Caddesi'nde bir evin bombalanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Ayrıca, İsrail'in Gazze kentindeki Nafak Caddesi'nde bir evi hedef alması sonucu 6 kişinin yaralandığı ve İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde bulunan Zeytun, Sabra, Nasr, Tel el-Hava ve Şati Mülteci Kampı'nda birçok evi bombaladığı ifade ediliyor.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine de saldırı düzenlediği ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hava saldırılarıyla hedef alındığı bilgisi paylaşılıyor.

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