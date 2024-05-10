İsrail’de hükümet protesto edildi

İsrail vatandaşları, hükümetlerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir değişimi anlaşmasını imzalamasını talep etmek için birkaç noktada protesto düzenledi.

İsrail ve Filistinlilerin katıldığı "Beraber Duruyoruz" adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla yaklaşık 1500 kişilik bir grup, Tel Aviv'in merkezinde bulunan Habima Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestocular, "Refah'takiler de İsrail'dekiler de çocuk", "Çocukların ölümüne yeter", "Anlaşma şimdi", "Esirleri eve getirin", "Şimdi hemen", "Yalnızca barış güvenlik getirir", "Yarım yıl süren cehennem artık sona ersin" gibi yazılı pankartlar, afişler ve dövizler taşıdılar.