Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiyle ilgili flaş karar

Kaynak: AA
Dosyasını zamanında teslim etmeyen bilirkişiyle ilgili flaş karar
İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunması gereken raporu bir yıl boyunca teslim etmediği için bilirkişiyle ilgili mahkemeden flaş bir karar çıktı.

Bilirkişi B.S, 3 Aralık 2022’de İstanbul Aile Mahkemesi tarafından bir dosyaya atandı, ancak gereken raporu zamanında mahkemeye sunmadı.

Davanın taraflarından biri olan A.B’nin avukatı, raporu zamanında sunmayan bilirkişi hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açtı. B.S, eşinin kanser tedavisi nedeniyle işlerinin geciktiğini ve belgeleri en kısa sürede teslim edeceğini savundu. Ancak, B.S, bir yıl geçmesine rağmen belgeleri dava dosyasına sunmadı.

Mahkeme, raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye, 10 Temmuz 2023’te İstanbul Aile Mahkemesi tarafından uyarıldığını belirterek, teslim edilmeyen belge nedeniyle “görevi ihmal” suçunun işlendiğine karar verdi. Mahkeme, “görevinin gerekliliklerini ihmal veya gecikme göstererek kişilere zarar verme” suçundan sanığı 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suç işlemediğini göz önünde bulundurarak, bu kararın açıklanmasını beş yıl süreyle denetimli serbestlik koşuluyla erteledi.

Avukat Aykut Bayrakcı, dava ve bilirkişilik görevi hakkında yaptığı açıklamada, bilirkişilerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişi Yönetmeliği’ne göre hareket ettiğini belirtti. Bayrakcı, bir bilirkişinin görevi kabul etmeyi reddetmek için geçerli bir nedeni varsa, bunu bir hafta içinde bildirmesi gerektiğini söyledi.

Bayrakcı, raporlarını zamanında hazırlayıp sunamayan bilirkişilerin, davada taraf olan kişilere zarar verdiğini de belirtti. Bayrakcı, ihmal eden kişinin Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan “görevi ihmal” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ve bilirkişi listesinden çıkarılabileceğini belirtti.

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BİLİRKİŞİ NEDİR?

Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır. Bilirkişiler, konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi, o konu ile ilgili kurumlar da olabilir.

Bilirkişi, savcı ya da hakim tarafından görevlendirilebilir. Özel ya da teknik bir alanda uzman olan bilirkişiler, görüşünü yazılı ya da sözlü olarak verir. Bilirkişiden beklenen diğer nitelikler ise şöyle sıralanır;

Mahkemeye davet edildiği ve bilgisine başvurulduğu konuda görevi kabul etmek, Usule uygun olarak yemin etmek,Tarafsız olmak, Görevi birine devretmeden şahsen yapmak, Görüşünü zamanında mahkemeye bildirmek, Yanlış ya da hatalı görevlendirme gibi durumlarda mahkemeyi bilgilendirmek.

Bilirkişi olmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar şöyle sıralanır; Fiil ehliyetine sahip olmak, 25 yaşını doldurmuş olmak, Bilirkişilik alanında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak, Devlete karşı işlenen suçlardan birini ya da birkaçını işlememiş olmak, Disiplin nedeniyle memurluktan ihraç edilmemiş olmak.

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