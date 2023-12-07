Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlunun kullandığı otomobilin 30 Kasım’da Fatih’te çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer vefat etti. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılması tepki çekerken, Mohamud hakkında bugün yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Göçer ailesinin avukat Iyaz Çimen ise Mohamud’un yurt dışına kaçmadıysa tutuklanacağını düşünüyor.

“OLAY YERİNDE FREN İZİ YOK” DENİLDİ

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud’un otomobiliyle çarptığı motokurye Göçer öldü. Artı Gerçek'ten Osman Çaklı'nın haberine göre, olaydan sonra trafik polisi tutanağının Mohamud’un serbest kalmasına neden olduğunu söyleyen avukat Iyaz Çimen ise bilirkişi raporu talep ettiklerini söyledi. Avukat Çimen, kazanın nasıl meydana geldiğini şöyle anlattı:

“Videoda arkadan çarpma var. Alkol vs. testleri yapıldı hiçbir şey çıkmadı. Muhtemelen trafikte telefona bakıyordu ve görmedi. Olay yerinde fren izi bile yok. Karakoldaki ifadesinde ‘Motor bir anda durdu, kaskı yoktu’ dedi. Bizi trafik polisinin tutanağı zora sıkıyor. ‘Arkadan çarptı, suçlu otomobil’ denseydi, çıkamazdı. Biz videodan yola çıkarak bilirkişi raporu istedik.”

“YURT DIŞINA KAÇMADIYSA TUTUKLANACAK”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilk belirlemeler yapıldıktan sonra Mohamud hakkında bugün yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini söyleyen Çimen, Mohamud’un yurt dışına kaçtığını düşündüğünü, çünkü tutuklanma ihtimalinin kuvvetlendiğini kaydetti:

“Bugün savcılık yurt dışı çıkış yasağı getirdi. Asıl garip olan bu çocuğun Türkiye’de ikameti var. Bürokrat değil neden ve niye Türkiye’de ikameti var? Yurt dışı yasağından sonra ben kaçtığını tahmin ediyorum. Kaçmadıysa bilirkişi raporu sonrasında tutuklanacağını düşünüyoruz.”

TRAFİK POLİSİ KAZADAN SONRA TALİMAT ALDI MI İDDİASI

Kazadan sonra trafik polisinin tuttuğu tutanaktan da bahseden Çimen, “Polis tutanağında ’Bir anda yolun ortasında yavaşlayıp kaldırıma çıkmaya çalıştı. Kaldırıma çarpınca otomobilin de olduğu kaza meydana geldi’ deniyor. Mohamud, yaklaşık 70-80 kilometre hızla seyir halindeydi. Kazanın öncesine dair bir tartışma ya da husumet yok” diye konuştu

Avukat Çimen, bilirkişi raporu sonrasında yeni bir delil olacağını sözlerine ekleyerek kusurun karşı tarafa geçeceğini ve Mohamud’un tutuklanması gerekeceğini ifade etti. Çimen, ayrıca trafik polisinin kazadan hemen sonra İçişleri Bakanlığı’ndan aranıp aranmadığını merak ettiklerini de ekledi: “O an polise ulaşıldı mı diye merak ediyoruz. Cenaze dün defnedildi. Henüz buraya odaklanmadık ama ilerleyen süreçte polise giden bir emir var mı bakacağız.”

“DELİL DEĞİŞTİ TUTUKLANMASI GEREKİYOR”

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamud’un trafikte neden olduğu ölüm sonrasında, nihai bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişilerce hazırlanan raporda motokurye Yunus Emre Göçer’in kusurunun bulunmadığı kanaatine varılırken, Mohamud’un sürücü koltuğunda olduğu otomobil asli kusurlu bulundu. Yunus Emre Göçer’in ailesinin avukatı Iyaz Çimen, dosyada delil değiştiği için tutuksuz yargılanmanın değişmesi gerektiğini belirtti. Avukat Çimen, Mohamud hakkında tutuklama kararı çıkmasını beklediklerini sözlerine ekleyerek, kendilerinin de savcılığın harekete geçmesi için başvuru yapacaklarını ifade etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU SOMALİ LİDERİNİN OĞLUNU KUSURLU BULDU

Yunus Emre Göçer kontrolündeki motosikletin en sağ şeritte durma derecesinde yavaşlayarak direksiyonu sağ tarafta bulunan banket boşluğuna doğru yönelttiği belirlenirken, Mahomud’un kontrolündeki aracın yavaşlamayarak motosiklete arka sağ kısımdan çarptığı ve takip mesafesini korumadığı tespit edildi.

Bilirkişi raporunda kusurla ilgili yer alan ifadeler şöyle: “Dolayısıyla sürücünün bu kazanın oluşumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen herhangi bir maddeyi ihlal ve kusurunun bulunmadığı değerlendirilmiştir.”

Mohamud’un asli kusurlu bulunmasının gerekçesi ise rapora göre şöyle:

“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/1-c (Araçlar arasındaki mesafe: Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorundadırlar.”