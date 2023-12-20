Bilirkişi raporu iddiaları doğruladı: Çete üyesi villada işkenceden geçirildi, sonrasında villa tadilata sokuldu

Karadağ’da faaliyet gösteren Skaljari isimli suç örgütünün üst düzey yöneticisinin İstanbul’da Sırp çetesi tarafından kaçırılıp, öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişmeler var.

Sırp polisi; Türkiye’de Ali Macit adını kullanan Risto Mijanovic’in, Uskumruköy’deki bir restoranda Sırp çetesi tarafından tuzağa düşürülerek kaçırıldığını ihbar etmişti.

İhbara göre; Mijanovic’e Sarıyer’de bir villada işkence edildi. İşkence edilerek öldürülen Mijanovic’in cesedi, Zeljko Bojaniç’e ait Sarıyer’deki villanın bahçesine gömüldü.

Sırp yetkililer, Türk polisine Mijanovic’in işkence gördüğüne ilişkin fotoğraflar da gönderdi. İşkence fotoğrafları Skaljeri isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç’in 8 Eylül 2022’de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayında tutuklanan Radoje Zivkovic’in flaş belleğinde çıkmıştı.

VİLLADA KAZI YAPILDI, CESET BULUNAMADI

Risto Mijanovic’in ölümünün ardından, Zeljko Bojanic’e ait Sarıyer’deki villada kazı yapıldı. Kazıda, ceset bulunamadı. Ancak kazının ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Bojanic’e ait villada, bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle etmek için kapsamlı bir tadilat yapıldığı öne sürüldü. İşte bu iddia üzerine 6 Kasım günü villada bir keşif çalışması gerçekleştirildi. O keşife ait bilirkişi raporu da dosyaya ulaştı. Zivkovic’in flaş belleğinde yer alan işkencenin yapıldığı yerle, villada keşif günü çekilen fotoğrafların karşılaştırıldığı raporda, iki yerin aynı yer olduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Villada, Radoje Zivkovıç’den ele geçirilen flaş bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğrafta taban kaplama fayansların dikdörtgen olduğu, çamaşır odasının taban fayanslarının kare olduğu, çamaşır odasının koridor kısmı ve çamaşır odasının karşı oda taban kaplama fayanslarının dikdörtgen olduğu, flaş bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğrafda taban kaplama yapısı ile uyum gösterdiği, Radoje Zivkovıç’den ele geçirilen flaş bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğraf ile 6 Kasım tarihinde Zekeriyaköy'deki villada çekilen fotoğraflar arasında morfolojik yöntem kullanılarak yapılan karşılaştırmalı incelemede bilirkişi heyetimizce aynı yer olduğu kanaati hasıl olmuştur.”

Rapora karşı dün görülen davada söz verilen sanık Zeljko Bojanic, “Evde sadece fayanslar üzerine hazırlanan raporda yer alan fotoğraflar ile flaş bellekteki fotoğraflar örtüşmüyor. Fayanslar birbirine benzemiyor.” dedi.

Bojanic’in avukatları Ersan Şen ve Taner Akıncı ise raporu kabul etmediklerini söyledi. Ersan Şen, “Tarafsızlıktan ve bilimsellikten uzak raporu reddediyoruz. Yeni raporun hazırlanmasını talep ediyoruz.” dedi.

“SUÇSUZUM, BERAATİMİ TALEP EDİYORUM”

Duruşmada, villada arama yapan polisler tanık olarak dinlendi.

Tanık polisler, sanık Bojanic’e haklarını hatırlatarak telefon şifresini kendisinin verdiğini söylerken, sanık Bojanic, kendisine hiçbir şey söylenmediğini, arkadan kelepçelenerek 4-5 saat dizleri üstünde avukat çağrılmadan bekletildiğini, Türkçe konuşması için ısrar edildiğini, Türkçe evraklar getirilince imzalamak zorunda kaldığını, polislerin “Avukatını çağıracağız.” demeleri üzerine telefonunun şifresini söylediğini belirtti.

Duruşma savcısı, aynı mahkemede görülen ve Radoje Zivkovıç’in sanık olduğu cinayet davasıyla bu davanın birleştirilmesini talep etti.

YENİ RAPOR HAZIRLANACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Zeljko Bojanic’in tutukluluk halinin devamına karar vererek yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması ve bilirkişilerin dinlenmesi talebini reddetti.

Mahkeme, dosyanın Jovan Vukotiç’in Şişli’de öldürülmesine ilişkin açılan davayla birleştirilmesine de karar verilerek ertelendi.