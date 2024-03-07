Dövizde ateş düşmüyor: Dolar, 32 TL'yi aştı

Ocak ayında 30 TL barajını aşan dolar/TL kuru, dün akşam saatlerinde 32 TL’ye ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Euro/TL kuru da 35 TL sınırına kadar yükseldi.

Kısa bir süre 32 TL bandında kalan dolar/TL kuru ilerleyen saatlerde ise yeniden 31 TL seviyelerine geriledi.

Saat 03.00 itibariyle dolar/TL kuru 31,80, Euro/TL kuru ise 34,65 seviyelerinden işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz kurlarındaki yükselişin duracağını öne sürmüştü.

Ekonomi uzmanları ise 31 Mart seçimlerinden sonra dolar ve Euro'nun yükselişinin hız kazanacağını tahmin ediyor.