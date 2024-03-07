Dövizde ateş düşmüyor: Dolar, 32 TL'yi aştı

Kaynak: Cumhuriyet
Dövizde ateş düşmüyor: Dolar, 32 TL'yi aştı
Dolar/TL kuru tarihinde ilk kez 32 TL sınırını aştı. Euro/TL kuru da 35 TL'ye dayandı.

Ocak ayında 30 TL barajını aşan dolar/TL kuru, dün akşam saatlerinde 32 TL’ye ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Euro/TL kuru da 35 TL sınırına kadar yükseldi.

Kısa bir süre 32 TL bandında kalan dolar/TL kuru ilerleyen saatlerde ise yeniden 31 TL seviyelerine geriledi.

Saat 03.00 itibariyle dolar/TL kuru 31,80, Euro/TL kuru ise 34,65 seviyelerinden işlem görüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz kurlarındaki yükselişin duracağını öne sürmüştü.

Ekonomi uzmanları ise 31 Mart seçimlerinden sonra dolar ve Euro'nun yükselişinin hız kazanacağını tahmin ediyor.

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