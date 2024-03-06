Dolar euro altın ve petrol fiyatları nasıl etkilenecek? Faiz indirimi için ilk sinyal geldi

Kaynak: Mynet
Dolar euro altın ve petrol fiyatları nasıl etkilenecek? Faiz indirimi için ilk sinyal geldi
Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada Fed'in faiz indirimleri için acele edilmeyeceğini söyledi. FED'in mart ayında yapacağı toplantıda vereceği faiz kararı altın, dolar ve petrol fiyatlarında etkili olacak.

Dünya üzerinde yatırım yapan kişilerin dört gözle takip ettiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Powell, bu yıl faiz indiriminin mümkün olduğunu fakat daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti. FED faizi düşerse dolarda kısa ve orta vadede düşüş yaşanabileceği aktarıldı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada, yetkililer enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini tekrarladı.

c1.jpg

"2024 YILININ ORTASINDA FAİZLERİ DÜŞÜRMEYE BAŞLANMASI MUHTEMEL"

Powell, "2024 yılının bir noktasında" faizleri düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, fakat henüz buna hazır olmadıkları mesajını verdi.

Başkan Powell, faiz indirimi için enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güvene ihtiyaç olduğunu ifade etti. Powell, bu yıl için faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını söyledi.

ccc-001.jpg

POWELL'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Konuşmasında faiz indirimi için belirli bir tarih belirtmeyen Powell, 31 Ocak tarihindeki son basın toplantısında ifade ettiği mesajı yineledi. Powell, enflasyonun hem mal hem de hizmetlerde yavaşladığına dikkat çekti.

İş gücü piyasasının görece sıkı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Powell, "Fed'in kısıtlayıcı duruşu ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

c2.jpg

Son Haberler
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Gündem
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Lise çıkışı kavga: 1 öğrenci bıçaklandı Gündem
Lise çıkışı kavga: 1 öğrenci bıçaklandı
Yener İnce'den Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumuna dair açıklama Spor
Yener İnce'den Galatasaraylı futbolcuların sağlık durumuna dair açıklama
Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi Gündem
Rekabet Kurulu, "Nesine.com"a 77,7 milyon lira ceza verdi
İzmir'de trafik polisini yaralayan motosikletin sürücüsü tutuklandı Gündem
İzmir'de trafik polisini yaralayan motosikletin sürücüsü tutuklandı
Ayağınıza alüminyum folyo sarın o sıkıntıya son verin Sağlık
Ayağınıza alüminyum folyo sarın o sıkıntıya son verin
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı Gündem
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı