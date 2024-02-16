Dövme sevenlere müjde

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan bilim insanları, mikroiğneli dövme bantlarının ilk olarak hayvan sağlığı ve kısırlaştırma izleme amaçlı kullanılacağını açıkladı. Dövme tekniğinin ileride hem tıp hem de güzellik alanında kullanılabileceği belirtildi. Yeni tekniğin lideri Profesör Mark Prausnitz, şöyle dedi:

“İğneleri küçülttüğümüzde acı hissi ortadan kalkıyor, ama dövme mürekkebi cilde etkili bir şekilde geçiyor. Bu, hem tıbbi dövmeleri daha ulaşılabilir hale getirmenin hem de uygulaması kolay olduğu için kozmetik dövmeler için de yeni imkanlar sunmanın bir yolu olabilir. Bazıları dövme yapmak için acıya ve zamana katlanırken, bazıları da sadece cilde yapıştırılan ve ağrımayan bir dövmeyi seçebilir. Dövmelerde genelde cildi defalarca delen büyük iğneler kullanılırken, biz çözünebilen bir kalıp içine yerleştirilmiş ve bir kum tanesinden daha küçük olan dövme mürekkebinden yapılmış mikroiğneler ürettik”.

Araştırma iScience adlı bilimsel dergide yayınlandı. Projenin diğer üyesi Song Li ise “Mikroiğneler dövme mürekkebiyle yapıldığı için, mürekkebi cilde çok iyi bir şekilde aktarıyor. Bu sayede, mikroiğneler erimeden önce sadece bir defa cilde basılabiliyor ve acı veya kanama olmuyor. Dövmeler genellikle tıbbi ortamlarda yara izlerini kapatmak, kanser tedavisinde tekrarlanan radyasyon tedavilerine yardımcı olmak veya meme ameliyatından sonra meme uçlarını yeniden oluşturmak için kullanılıyor. Diyabet, epilepsi veya alerji gibi ciddi tıbbi durumları belirtmek için bileklik yerine tıbbi uyarı olarak da kullanılabilirler.” şeklinde konuştu.