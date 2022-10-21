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Dövme yaptırmak artık can yakıcı olmayacak

Tıbbi durumlar için ya da görsel zevk ile yapılan dövmelerin artık acısız şekilde yapılabileceği açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:44
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Dövme yapmak nasıl acısız yapılır

Dövme yaptırmak artık can yakıcı olmayacak
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Yara izlerini örtmek, tekrarlanan kanser radyasyon tedavi yönlendirmelerinde veya meme ameliyatından sonra meme uçlarını düzeltmek gibi tıpta çok amaçlı olarak da kullanılan dövmelerin epilepsi, diyabet veya alerji gibi ciddi tıbbi durumları iletmek için tıbbi uyarılar olarak da kullanıldığı bilinirken, insanlar bu yöntemle görsel zevkleri için de dövme yaptırmayı tercih etti.

Büyük iğneler ile deriye tekrar tekrar delme işlemi uygulayarak yapılan dövme işlemi, oldukça can yakıcı olmasıyla bilinir. Bir dövme koltuğunda saatlerce ağrılı işlemlere dayanmak yerine, mikroskobik iğneler içeren bir teknoloji ile ağrısız bir şekilde dövme yaptırmak mümkündür. Georgia Tech ekibi, bir kum tanesinden daha küçük olan ve çözünebilir bir matris içine yerleştirilmiş dövme mürekkebinden yapılmış mikro iğneler geliştirdiğini açıkladı.

Bir desen ya da şekil oluşturan mikro iğneler dövme mürekkebi ile doldurulmaktadır. Üstelik rahat kullanım için bir yama üzerine eklendiği ifade edildi. Yamanın daha sonra cilde uygulandığı bu süre zarfında mikro iğneler dövme mürekkebini çözdü. Deri altında serbest bırakıldı. Mikro iğnelere, yalnızca ultraviyole ışıkla aydınlatıldığında görülebilen siyah ışık mürekkebi de dahil olmak üzere her çeşitli renkte dövme mürekkebi eklenebiliyor.

Baş araştırmacı Mark Prausnitz, "İğneyi ağrısız olacak şekilde küçülttük, ancak yine de dövme mürekkebini deride etkili bir şekilde biriktiriyor" dedi.

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