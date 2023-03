﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık

Özel sporculara yönelik antrenörlük kursuna katılan Aslan, yeni yetenekler keşfetmek için ziyaret ettiği özel bir rehabilitasyon merkezinde, down sendromlu Mehmet Özvan, Sezanur Özgül, Aslıhan İçgüleç'le tanıştı. Spora yatkın olduklarını tespit ettiği 20 yaşındaki üç genci, judo takımına alan Aslan, onlarla yakından ilgilenerek hem sosyalleşmelerini hem de sporla hayata tutunmalarını sağladı.

Takımdaki diğer arkadaşlarıyla da iyi bir ilişki kuran down sendromlu 3 sporcu, yaklaşık 3 aydır birlikte antrenman yaparak katılmayı planladıkları Türkiye şampiyonasında başarılı dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Antrenör Aslan, AA muhabirine, down sendromlu sporcuların takıma katılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sporcuların yeteneğinin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten Aslan, "Katılığım kurstan sonra özel çocuklara dokunmak istedim ve bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdim. Bu sırada keşfettiğimiz 3 sporcumuzu çalıştırmaya karar verdim. 3 aydan bu yana antrenman yapıyoruz. Onlar da bu durumdan çok mutlu." dedi.

TEK GAYELERİ BAARILI OLMAK

Federasyonunun belirleyeceği tarihte yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Bu şampiyonada ilk 3'e giren sporcular dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Gerçekten umutluyum ve onlardan bu başarıyı bekliyorum. Geçen sene Kocaeli'de bir çocuğumuz dünya şampiyonu oldu. Van'da da bu dereceyi elde edecek çocuklar olacağına inanıyorum. Bu hedefle çalışıyoruz. Spora yeni başladıkları için bu çocuklarımızı çok yormuyoruz. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz. Özel olarak çalıştırıyorum. Çocuklarımız teknikleri öğrendikçe diğer çocuklarla birlikte çalıştıracağım. Onların diğer sporcularımızdan hiçbir farkları yok, başarılı olmaları için el birliğiyle çaba gösteriyoruz."

ÖZGÜVENLAERİ ARTTI

Down sendromlu Sezanur Özgül'ün annesi Demet Özgül ise çocuklarının spora kazandırılmasına vesile olan antrenörleri Aslan'a teşekkür etti.

Çocukların spor sayesinde daha mutlu olduğunu dile getiren Özgül, "Hocamız onların yeteneğini keşfetti. Çocuklarımız her şeyden önce spor yapıyor ve sosyalleşiyorlar. Bu sayede daha mutlular. Bu çok önemli. İnşallah güzel yerlere gelecekler. Çocuklarımızın öz güvenleri arttı. Sağlıkları açısından da spor yapmalarını destekliyoruz." diye konuştu.