Dr. Yeşilkaya uyardı: Akşam yemeğinden sonra hemen yatmak reflüyü tetikliyor

Türkiye'de her dört kişiden birinde reflü görüldüğünü belirten Yeşilkaya, "Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasıdır. Ülkemizde oldukça yaygın bir hastalık ve toplumun yaklaşık yüzde 25'inde rastlanıyor." dedi.

REFLÜ BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Reflünün belirtileri arasında midede ekşime, yanma, kazınma hissi ve ağza acı su gelmesi gibi şikayetlerin yer aldığını ifade eden Dr. Yeşilkaya, şu bilgileri paylaştı: "Yemek borusu ile mide arasında tek yönlü çalışan bir kapak sistemi bulunur. Ancak bu sistem her zaman mükemmel çalışmaz ve zaman zaman mide asidi yemek borusuna kaçabilir. Bu da reflüye neden olur. Asitli mide içeriği yemek borusunda tahrişe ve yanma hissine yol açar. İleri vakalarda, yiyeceklerin ağza kadar gelmesi, inatçı kuru öksürük gibi belirtiler de görülebilir."

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ENDOSKOPİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dr. Yeşilkaya, reflü tanısının bazen endoskopiye gerek kalmadan hastaların şikayetlerine ve mide asidini azaltan ilaçlarla elde edilen yanıtlara göre konulabileceğini söyledi. Ancak semptomların şiddetli olduğu durumlarda endoskopi yapılmasının gerektiğini belirten Yeşilkaya, "Verdiğimiz tedavilere rağmen şikayetler azalmıyorsa, endoskopi ile reflünün varlığını ya da farklı bir sorunu tespit edebiliyoruz. Gerektiğinde cerrahi yöntemlere de başvurulabiliyor." dedi.

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REFLÜYE KARŞI YİYECEK SEÇİMİNE DİKKAT

Reflüyü artıran yiyeceklerden kaçınmanın önemine değinen Dr. Yeşilkaya, "Aşırı baharatlı yiyecekler, çiğ soğan, sarımsak, turşu ve asitli içeceklerden uzak durulmalı. Az ve sık yemek yemeyi, yavaş yiyip iyi çiğnemeyi öneriyoruz." dedi. Ayrıca akşam yemeklerinin ardından mide dolu halde yatmanın reflü riskini artırdığını vurguladı.