Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi

Niğde merkez Selçuklu Caddesi'nde yaşanan olayda, cadde ortasında drift yapan bir sürücüye ağır bir idari para cezası kesildi. Olay, Kendirli Camii önünde gerçekleşti ve çevredeki vatandaşları rahatsız ettiği belirtildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kanun'un 67/1-d maddesi gereğince sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için emniyet güçlerinin sürekli olarak çalıştığı ve herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturan faaliyetin cezasız kalmayacağı vurgulandı.