Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü

Kaynak: İHA
Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü

Paraşütçü, paraşütüyle atlayış yaptıktan sonra iniş esnasında kontrolünü kaybederek sert bir iniş gerçekleştirdi. İlk müdahalesi etkinlik alanındaki sağlık ekiplerince yapılan paraşütçü, ayak bileği kırığıyla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sivrihisar ilçesinde 6 Temmuz'da gerçekleştirilen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde heyecan dolu anlar yaşandı. 44 yaşındaki paraşütçü B.Ö., uçaktan atlayış yaparak gösteri gerçekleştirdi.

Havada süzülen B.Ö., iniş esnasında paraşütü kontrol edemeyince sert bir iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle taklalar atarak durabilen B.Ö.'ye ilk müdahale, etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından hızla yapıldı.

Son Haberler
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi Video
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde Spor
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı Spor
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü Video
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı Spor
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı