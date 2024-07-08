Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü

Sivrihisar ilçesinde 6 Temmuz'da gerçekleştirilen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde heyecan dolu anlar yaşandı. 44 yaşındaki paraşütçü B.Ö., uçaktan atlayış yaparak gösteri gerçekleştirdi.

Havada süzülen B.Ö., iniş esnasında paraşütü kontrol edemeyince sert bir iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle taklalar atarak durabilen B.Ö.'ye ilk müdahale, etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından hızla yapıldı.