Drift attı. Yaptığı bu hareketler cezasız kalmadı

Kaynak: DHA
Drift attı. Yaptığı bu hareketler cezasız kalmadı
İstanbul Üsküdar'da drift atarak, ilerleyen sürücü yaptığı bu hareketleri trafik polisleri pas geçmedi. 45 Bin 900 lira para cezası kesildi.

Üsküdar'da hafif ticari araçlar, trafikte dirft atarak, ilerleyen sürücü trafik polislerinin takibinden kurtulamadı. Polisler binlerce lira ceza kesti. Sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Üsküdar, Üçpınarlar Caddesi üzerinde sürücü E.M, hafif ticari araçlar dirft atarkenken böyle görüntülendi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine trafik polisleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakaladı. Sürücü E.M sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye, drift atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü için 32 bin 233 TL, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanma' maddesinden 690 TL ceza yazıldı. Ayrıca 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanma' maddesine aykırı davranmak suçlamasıyla 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 900 TL ceza kesildi. E.M'nin kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

kararru5566.jpg

fotooto6677.jpg

Son Haberler
MHP'li Uysal'ın kurduğu vakfa devredilmişti. Yurttaşlar kent ormanı için bir araya geldi Gündem
MHP'li Uysal'ın kurduğu vakfa devredilmişti. Yurttaşlar kent ormanı için bir araya geldi
Çinliler Türkiye’de fabrika kuracak Otomotiv
Çinliler Türkiye’de fabrika kuracak
Polisten kaçan 3 kişi şehri birbirine kattı Gündem
Polisten kaçan 3 kişi şehri birbirine kattı
Soykırım İsrail-GAC UAD / Kerim YILMAZ Konuk Kalem
Soykırım İsrail-GAC UAD / Kerim YILMAZ
Sakın bu tuzağa düşmeyin. İletişim Başkanlığı'ndan flaş uyarı Gündem
Sakın bu tuzağa düşmeyin. İletişim Başkanlığı'ndan flaş uyarı
İki ilçeyi birbirine bağlayan yol kardan kapandı Yerel Haberler
İki ilçeyi birbirine bağlayan yol kardan kapandı