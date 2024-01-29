Drift attı. Yaptığı bu hareketler cezasız kalmadı

Üsküdar'da hafif ticari araçlar, trafikte dirft atarak, ilerleyen sürücü trafik polislerinin takibinden kurtulamadı. Polisler binlerce lira ceza kesti. Sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Üsküdar, Üçpınarlar Caddesi üzerinde sürücü E.M, hafif ticari araçlar dirft atarkenken böyle görüntülendi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine trafik polisleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakaladı. Sürücü E.M sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye, drift atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü için 32 bin 233 TL, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanma' maddesinden 690 TL ceza yazıldı. Ayrıca 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanma' maddesine aykırı davranmak suçlamasıyla 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 45 bin 900 TL ceza kesildi. E.M'nin kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.