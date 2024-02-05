İstanbul’da drift yapan kişi kadın spiker çıktı. 33 bin lira ceza yedi. Tahsil cehaleti alırmış görgüsüzlük baki kalırmış

Geçtiğimiz ayda Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde bir drift olayı gerçekleşmişti. Sürücü otomobiliyle yanlama hareketleri yaptı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün kadın spiker olduğu anlaşıldı.

Drift atan spiker Ahsenur A.’nın kaydettiği görüntülere ise “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notunu verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler viral oldu. Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri harekete geçti.

Gözaltına alınan Ahsenur A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası kesildi.

HEM EHLİYETİ ALINDI HEM ARACI MEN EDİLDİ

Ahsenur A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.