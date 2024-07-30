Drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza

Bugün saat 13.00 sıralarında Niğde merkez Eski Kayseri Caddesi’nde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 67/1-d maddesi uyarınca ceza uygulandı.

Sürücüye drift atmaktan, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmaktan, araçta yeterli sayıda plaka bulundurmamaktan, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmaktan ve helezon kesikliği sebebiyle toplam 36 bin 260 lira ceza verildi.

Niğde Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır” ifadelerine yer verdi.