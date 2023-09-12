Düdüklü tencere, bombalı drone!!!

Güneydoğu'da "Keleş" diye tanımlanan o silah var ya, PKK'nın elinde bir terör tüfeğine dönüşmüştü...

Rus malı Kalaşnikof otomatik tüfek, kısa ya da uzun dipçiğiyle 40 yıla yakın süredir hem Güneydoğu'da, hem Irak ve Suriye'de halka ve devlete karşı ölüm kusuyor...

PKK artık bir zamanlar Türkiye içerisinde 20 bin kişilik militan kadrosuna ulaşan PKK değil...

İçişleri Bakanlığı, örgütün sınır içindeki militan sayısının 50'nin altına düştüğünü sıklıkla açıklıyor...

Ancak PKK, tıpkı militan kadrosu, ideolojisi, yayılma politikası ve beklentileri açısından da eski PKK olmadığı gibi, askerî kabiliyeti ve ekipmanları açısından da, örgüt eski örgüt değil...

Çünkü Kalaşnikof artık PKK'lıların da en sıradan silahı... Dünyada ne kadar silah tüccarı varsa örgüte ölüm kusan çok etkili makinalar satıyor...

22 Ekim 2022'de Millî Savunma Bakanlığı'nın depolarına giden PKK'ya ait 1043 silah da dikkat çekiciydi...

İşte operasyonlarda ele geçirilen aşağıdaki silahlar teröristlerin hangi donanımlara ulaştığını da kanıtlıyordu;

40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar,

50 adet Doçka uçaksavar

2 adet SA-18 hava savunma füzesi,

85 adet PKMS makineli tüfek, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 22 adet bombaatar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği.

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Tüp gaz, sızıntı, ordulaşma!..

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2022'deki birkaç operasyonda ele geçirilen yukarıdaki silah çeşitlerine bakıldığında, bir dönem Kalaşnikof’tan başka silahı olmayan PKK'nın sadece hangi donanımlara ulaştığı değil, hangi ülkeler tarafından desteklendiği ve nasıl bir parasal güce ulaştığı da ortaya çıkıyor...

Oysa PKK'nın Kalaşnikof’la terör estirdiği dönemlerde, sadece el bombası edinebilen örgüt, yollara yerleştirilen el yapımı patlayıcıları yabancı uzmanlardan aldığı destekle geliştirmeye çalışıyordu...

Bir süre sonra mutfak tüpleri ile bombalar yapmaya başlayan PKK, daha sonra da şiddeti büyükşehirlere de taşırken, düdüklü tencereleri ölüm kusan bombalara dönüştürdü...

İstanbul'da belediye otobüslerine bırakılan düdüklü tencereler çok sayıda yurttaşın ölümüne yol açmıştı...

PKK'nın bombalı saldırılarında, tüp gaz, düdüklü tencere ya da el yapımı diğer patlayıcılarla yüzlerce güvenlik görevlisi ile vatandaşın yaşamını yitirdiği de biliniyor.

Bir dönem Hakkari ve Mardin'deki bazı köylerde yapılan operasyonlarda mutfak tüpü ve düdüklü tencere depoları da ortaya çıkarılmıştı...

Kalaşnikof'tan M16 piyade tüfeğine, tüp gazdan düdüklü tencereye kadar kan kusan araç gereç ve silahlarla şiddetin boyutlarını yükseltmeye çalışan PKK, Türkiye içerisinde operasyonların yoğunlaşması ve sınır ötesi operasyonların Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'nı yaşanmaz hale getirmesiyle birlikte, Suriye'de kendince, askerî alanda çağ atlamaya çalışıyor...

ABD'nin sözde "IŞİD'e karşı mücadele ediyor" diye 100 bin civarındaki militanını ordulaştırmaya çalıştığı PKK, sadece askerî eğitim almıyor, aynı zamanda militanlarına helikopter ve tank kullanımı konusunda verilen eğitimlerle de güçlenmeyi hedefliyor...

Örgütün iki yıl önce İskenderun kent merkezinde öldürülen iki militanının Suriye'den denizi aşarak Amanos Dağları'na paratonerle inmesi, teröristlerin hava araçlarına yöneldiğinin çarpıcı bir kanıtıydı...

Peki, militanlarına su altından sızma dersi de verdiren örgüt, son dönemde hangi araçları kullanıyor?..

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Havadan PKK saldırısı...

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ABD'nin IŞİD'e karşı ordulaştırmaya çalıştığını öne sürdüğü PKK/PYD/YPG unsurlarının eğitim, diploma töreni ve gösteri görüntüleri de dış basına sıklıkla haber oluyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli dikkat çektiği gibi, ABD'nin yüzlerce TIR dolusu silah ve malzemeyi Suriye'ye sevk ettiği biliniyor...

Bu sevkiyatların içeriği, PKK'nın son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı giriştiği saldırılarda kullandığı araçların çeşitleriyle de dışa vuruyor...

Kuzey Irak'taki kamplarını kaybeden ve Suriye'de sıkışan örgüt, bir yandan (başta kadınlar olmak üzere) militanlarını yurt içine sevk ederken, istihbarat birimlerinin nokta operasyonlarında aldığı darbeleri de kapatmak için hava araçlarına yönelmeye başlamış...

Geçen aylarda, içinde PKK'lıların olduğu ABD malı bir helikopterin Duhok'ta düşmesi ve 7 militanın ölmesinin ardından, örgütün insansız hava araçlarına yöneldiği de ortaya çıktı...

Medyaya dün yansıyan bilgilere bakılırsa, Irak'ın Metina bölgesindeki PKK kamplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mevzilere gönderilen bomba yüklü 9 model uçak uçaksavarlarla engellenmiş...

Bu arada peşmerge güçleri tarafından durdurulan PKK’lılara ait bir araçta (muhtemelen ABD yapımı) model uçaklarda kullanılan 23 “Jetcat” mini türbin motorunun ele geçirilmesi, PKK'nın hava araçlarıyla saldırıları yoğunlaştıracağının işareti sayılmış...

Evet; PKK'nın insansız hava aracı kullanımı ile ilgili de bölgedeki ABD üslerinden destek aldığı medyaya yansırken, örgütün ilk eyleme geçtiği 1984'te yapılan siyasi ve askerî açıklamalarla PKK'nın silah donanımı bakımından ulaştığı nokta arasındaki uçurum Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor...

1984'te "bir avuç şaki" diye nitelendirilen PKK, kim derdi ki tank, uçak ve bombalı drone kullanabilecek potansiyele getirilebilsin?..

Tüm bunlara bakınca, Türkiye'nin tek düşmanı PKK mı sizce?..