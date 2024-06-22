Düğün magandaları bu kez kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düğün magandaları bu kez kaçamadı

Samsun'un Yakakent beldesinde bir düğün sırasında ateş açan üç kişiye, kişi başı 8 bin 322 lira tutarında idari para cezası kesildi.

Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen N.K., E.K. ve N.S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet taşıma ruhsatına sahip tabanca, bir adet kurusıkı tabanca ve toplamda 21 adet mermiye el konuldu.

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Bu kişiler ayrıca, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve genel güvenliği bilinçli olarak tehlikeye atma suçlarından dolayı adli süreçle karşı karşıya kaldılar. Bunun yanı sıra, her birine 8 bin 322 lira miktarında idari para cezası uygulandı.

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