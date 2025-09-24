Düğün magandalarına Horosan'da jandarma şoku: 6 kişiye gözaltı!

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, Horasan ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği şarjörü, 68 adet 9 mm fişek ve 1 lazer işaretleyici ele geçirildi.

Olayın 6 şüphelisi yakalanarak adli işlemler başlatılırken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

