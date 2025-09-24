Düğün magandalarına Horosan'da jandarma şoku: 6 kişiye gözaltı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün magandalarına Horosan'da jandarma şoku: 6 kişiye gözaltı!

Erzurum Horasan’da düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı. Jandarma operasyonunda ruhsatsız silahlar, şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, Horasan ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği şarjörü, 68 adet 9 mm fişek ve 1 lazer işaretleyici ele geçirildi.

Olayın 6 şüphelisi yakalanarak adli işlemler başlatılırken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

dugun-magandalarina-horosanda-jandarma-soku-6-gozalti-yenicag.jpg

Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladıPolis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı

Adıyaman'da maganda dehşet saçtı!Adıyaman'da maganda dehşet saçtı!

Son Haberler
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında ilk düdük çaldı
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında ilk düdük çaldı
Düğün magandalarına Horosan'da jandarma şoku: 6 kişiye gözaltı!
Düğün magandalarına jandarma şoku!
Selçuk İnan'dan Beşiktaş sözleri: 'Benzer yanlarımız var'
Selçuk İnan'dan Beşiktaş sözleri: 'Benzer yanlarımız var'
13 yıl hapisle aranan uyuşturucu tacirini Kayseri polisi enseledi!
13 yıl hapisle aranan uyuşturucu tacirini polis enseledi!
İmamoğlu, Özgür Çelik'in zaferini sloganla kutladı!
İmamoğlu, Özgür Çelik'in zaferini sloganla kutladı!