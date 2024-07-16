Düğün öncesi damadın yaşadıkları pişmiş tavuğun başına gelmedi

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı ile Rumeysa Çakıroğlu evlendi. Damadın arkadaşlarının yaptıkları düğüne damga vurdu.

Gelin alma esnasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, sonra da bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Damada yapılanlar bununla da kalmazken, başında yumurta kırıldı. Damat, ardından gelin arabasını urganla çekerken, üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırtıp ağzına emzik vererek oyunlar oynattı.

Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmezken, gelin alma geleneği sonrası akşama yapılan düğünle genç çift dünya evine girdi.