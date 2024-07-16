Düğün öncesi damadın yaşadıkları pişmiş tavuğun başına gelmedi

Kaynak: İHA
Düğün öncesi damadın yaşadıkları pişmiş tavuğun başına gelmedi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir düğün öncesinde damadı forklifte astılar sonrasında da bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı ile Rumeysa Çakıroğlu evlendi. Damadın arkadaşlarının yaptıkları düğüne damga vurdu.

Gelin alma esnasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, sonra da bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Damada yapılanlar bununla da kalmazken, başında yumurta kırıldı. Damat, ardından gelin arabasını urganla çekerken, üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırtıp ağzına emzik vererek oyunlar oynattı.

Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmezken, gelin alma geleneği sonrası akşama yapılan düğünle genç çift dünya evine girdi.

aw247688-08.jpg

aw247688-07.jpg

aw247688-06.jpg

aw247688-05.jpg

aw247688-04.jpg

aw247688-03.jpg

aw247688-01.jpg

Son Haberler
Samsun'da deprem Gündem
Samsun'da deprem
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi Gündem
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi
Plaka değişikliği yapacaklar dikkat Gündem
Plaka değişikliği yapacaklar dikkat
Yaşasın iyi insanlar Gündem
Yaşasın iyi insanlar
Gaziantep Havalimanı’nda yolcunun üzerinden çıktı Yerel Haberler
Gaziantep Havalimanı’nda yolcunun üzerinden çıktı
Kaktüsler hakkında 25 şaşırtıcı bilgi Keşfet
Kaktüsler hakkında 25 şaşırtıcı bilgi
Karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı Yaşam
Karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı