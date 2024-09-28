Düğün salonunda panik: Elektrikli semaver yangına neden oldu

İstanbul Avcılar’da iddiaya göre bir binanın bodrum katında bulunan düğün salonunu içerisindeki elektrikli semaverden çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, düğün salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında düğün salonunda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.