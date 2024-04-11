Düğün yapacaklar bu haberi okumadan alışverişe çıkmayın

Son zamanlarda yoğun sipariş aldıklarını ve fiyatların 15 bin TL'den başladığını söyleyen Gelinlik Tasarımcısı Bahar Demir, "Çok kusursuz bir sezona giriş yapıyoruz" dedi.

BU SENENİN TRENDLERİ

21 yıldır gelinlik tasarlayan Bahar Demir, yaz aylarının yaklaşmasıyla berber iş yoğunluklarının arttığını da söyledi. Gelinliklerde 2024’te tek bir trend olmadığından söyleyen Demir, üretim sürecinde her bütçeye uygun gelinlikler üretmeyi hedeflediklerini bununla beraber sade gelinlik tercih edenlerin saten gelinlik ya da Helen tarzı ağ kesim, gösteriş sevenlerin ise godeli ve pileli modeller ile prenses gelinliği olarak tabir ettikleri modelleri tercih ettiklerini ifade etti.



15 BİNDEN BAŞLIYOR 150 BİNE KADAR GİDİYOR

İşçiliğin yoğunluğuna göre üretim sürecinin değiştiğini söyleyen Demir, "Dikimi, kesimi ve tasarımıyla 3 günde ürettiğimiz bir gelinliğimiz de, üretimi 1 ay süren gelinliğimiz de var. İşçiliğine ve üzerinde kullanacağımız malzemeye göre değişiyor. Her şey bunları etkileyebiliyor. Her bütçeye uygun bir şekilde fiyatlandırılan gelinliklerimiz var. 15 bin TL’den başlıyor ve 150 bin TL’ye kadar ulaşıyor. İşçiliğin yanında gelinliğin üzerinde kullanacağımız taşlar ve danteller fiyatı etkileyen temel unsurlar" değerlendirmesinde bulundu.

Demir, "Bu sezon çok güzel olacağını, siparişlerin müşterilerden geliş durumlarından belli olduğunu belirtti. Demir, şu anda çok kusursuz bir sezona giriş yaptıklarını söyledi.

TERCİH EDİLEN MODELLER

2024’ün gelinlik trendlerinden bahseden Demir, "Bu yılın trend giden modelleri arasında; A kesim prenses gelinliği ile godeli ve pileli dediğimiz tarzlar ile saten gelinlik tarzlarımız var. Sade bir gelinlik isteyenler tercihen saten gelinlik ya da Helen tarzı ağ kesim istiyorlar. Gösteriş sevenler de godeli ve pileli dediğimiz modeller ile prenses modelleri tercih ediyorlar. Biz de yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Fiziklerine göre hangi modellerin uygun olacağını göstermek amaçlı birkaç model denetebiliyoruz kendileri de fark ederek ikna olsunlar diye. Bazen hayallerindeki gelinliğin modeli kendi fiziklerine de uygun olmayabiliyor. Bu yüzden de yardımcı oluyoruz aslında. Yine elbette son kararı onlara, kendilerine bırakıyoruz, o şekilde yardımcı oluyoruz" dedi.