Düğün yolunda feci kaza: 27 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne giden kişileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan Y.N. idaresindeki 06 EKS 341 plakalı Otokar marka midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 27 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ve ambulans helikopter ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara’dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdığı öğrenildi.

KIZININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Kızının düğününe giden baba Dursun Çankaya, “Hava yağmurluydu, virajı alamadı. Otobüste 27 kişi vardı. Kızımın düğününe gidiyorduk. Saat 15.00 ile 16.00 arasındaydı ama gidemedik” dedi.

MİDİBÜSÜN TEKERLERİ KAYDI

Bayram Karakaya ise midibüsün tekerlerinin kaydığını ifade ederek, “Şarampolden uçtuk takla attık. Düğüne gidiyorduk. Araç hızlı değildi, yağmur nedeniyle tekerleri kaydı” diye konuştu.