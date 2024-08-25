Düğün yolunda feci kaza: 27 yaralı

Kaynak: İHA
Düğün yolunda feci kaza: 27 yaralı

Sivas'ta düğüne giden midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Düğün yolunda feci kaza: 27 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne giden kişileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan Y.N. idaresindeki 06 EKS 341 plakalı Otokar marka midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 27 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ve ambulans helikopter ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara’dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdığı öğrenildi.

KIZININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Kızının düğününe giden baba Dursun Çankaya, “Hava yağmurluydu, virajı alamadı. Otobüste 27 kişi vardı. Kızımın düğününe gidiyorduk. Saat 15.00 ile 16.00 arasındaydı ama gidemedik” dedi.

MİDİBÜSÜN TEKERLERİ KAYDI

Bayram Karakaya ise midibüsün tekerlerinin kaydığını ifade ederek, “Şarampolden uçtuk takla attık. Düğüne gidiyorduk. Araç hızlı değildi, yağmur nedeniyle tekerleri kaydı” diye konuştu.

aw274168-05.jpg

aw274168-04.jpg

aw274168-03.jpg

aw274168-02.jpg

aw274168-01.jpg

İlgili Haberler
Malatya'da 3 ayrı trafik kazası! 5 yaralı
Malatya'da 3 ayrı trafik kazası!
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak Gündem
Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
TFF'den Daum mesajı Spor
TFF'den Daum mesajı
Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkarak takla attı. 2'si çocuk 4 yaralı
Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi Gündem
Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi
Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı Gündem
Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı
Müzede dokunulması yasak olan eserlerle oynadılar Yaşam
Müzede dokunulması yasak olan eserlerle oynadılar
Güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı Yerel Haberler
Güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı