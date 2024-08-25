Malatya'da 3 ayrı trafik kazası! 5 yaralı

Malatya'da 3 ayrı trafik kazası!

İlk kaza, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi.

Seleme Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak bir bahçeye girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıyı araçtan çıkardıktan sonra hastaneye sevk etti.

İkinci kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde, Recai Kutan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil orta refüje çarptı.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Üçüncü kaza ise Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde, Malatya-Ankara karayolu üzerindeki İkizce mevkiinde meydana geldi.

Bir otomobil, aynı yönde seyreden bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan üç yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili incelemeler başlatıldı.