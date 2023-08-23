Düğünde çıkan kavga sonucu 3 kişi bıçaklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

KAYNAK: İHA
Düğünde çıkan kavga sonucu 3 kişi bıçaklandı


Olay, Gürpınar Mahallesi Akçalı yolunda meydana geldi. İddiaya göre düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.U. yanındaki bıçakla B.K., G.G. ve K.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Düğün sahiplerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda G.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ise ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K. daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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