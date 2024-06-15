Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar

Mısır’da düğün salonunda bir damat sahne ortasında gelini sürükledi. Yaşanan olay sonrası gelinin akrabaları damada saldırdı.

Sosyal medyada Mısır'da çekildiği öne sürülen bir görüntü gündem oldu.

Mısır'da bir düğünde çekilen kaydedilen görüntülerde, damadın gelini koltuğa götürürken yerde sürüklemesi sonrası gelinin akrabaları tarafından linç edildi.

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AKRABALARI DAMADI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Gelinin yerde sürüklenmesine şahit olan akrabaları, damada öfkeyle saldırarak tekme tokat dövdü. Gelin ise olay yerinden uzaklaştırıldı.

Damadın gelini neden yerde sürüklediği ve yaşanan gerginliğin nedeni tam olarak bilinmiyor.

O anları kayıt altına alan kişi yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştı. sosyal medyada hızla yayılan video tepkilere yol açtı. Birçok sosyal medya kullanıcısı damadın geline uyguladığı şiddeti kınadı ve geline destek mesajları yağdırdı.

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