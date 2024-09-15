Düğüne giden ailenin otomobili su tankerine çarptı

Dün gece saatlerinde Antalya Kuzey Çevre Yolu Duacılar köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Serik ilçesinden Kütahya'daki bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ahmet Özkan Durak'ın kontrolündeki 35 DB 9330 plakalı otomobil, yolun sağında ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 41 APU 677 plakalı su tankerine arkadan hızla çarptı.

İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ahmet Özkan Durak ile Minüse Durak ve 8 aylık Gökçe Durak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada ağır yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Biri bebek, ölen 3 kişinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinden sonra aile yakınlarına teslim edildi. Bu esnada aile bireyleri, gözyaşlarını tutamadı.