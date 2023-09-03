Düğüne giden minibüs kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Beyşehir-Konya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva İnan yönetimindeki 42 KC 309 plakalı minibüs, Konya yönüne seyir halinde iken Bayındır Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki F.İ., A.İ. ve M.İ. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya nakledilen sürücü Havva İnan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı A.İ. ve M.İ.’nin ise Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Araçtakilerin akrabalarının düğününe gitmek üzere Beyşehir’den Konya yönüne giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.