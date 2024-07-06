Düğünlerinde milli maçı izlediler

Kaynak: İHA
Düğünlerinde milli maçı izlediler

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü maçında düğünleri olan Kamil Can ve Gökce Can çifti, maçı düğün salonunda izledi. Damat Kamil Can, "Milli takımımızın maçı düğün günümüze denk geldi. Biz de düğün salonunda verilen ufak bir molada maçı ekrana yansıtarak izledik. Milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü karşılaşmasında düğünleri olan Kamil Can ve Gökce Can çifti, unutulmaz bir anı yaşadı. İstanbul'da düzenlenen düğünleri sırasında milli takımın maçı oynanıyordu. Çift, bu özel günlerinde milli takım sevdasını yaşamak için düğün salonunda özel bir düzenleme yaptı.

Damat Kamil Can, "A Milli Futbol Takımımızın maçı düğün günümüze denk geldi. Biz de düğün salonunda verilen ufak bir molada maçı ekrana yansıtarak izledik. Milli takımımıza başarılar diliyorum." dedi. Gökce Can ise, "Düğün günümüzde böyle özel bir maçı izlemek bize ayrı bir mutluluk yaşattı. Her iki tarafımız da bu anı unutamayacak." şeklinde konuştu

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