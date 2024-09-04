Düğününe gelmeyen arkadaşıyla davalık oldu. Taktığı takıyı almak için mahkemeye başvurdu

Düğünlerde takılan altınların geri getirilip getirilemeyeceği konusu gündemde. Altın fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde, takıların geri alınması meselesi daha da önem kazandı.

Evlenen bir çift, daha önce takı taktıkları arkadaşlarının düğünlerine katılmaması üzerine takılarını alamadı. Takıları geri almak isteyen çift, mahkemeye başvurdu ve çeyrek altın bedelinin geri ödenmesini talep etti.

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TAKILAR BAĞIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

CNNTÜRK’e konuşan Avukat Zafer İşeri, Türk Borçlar Kanunu’na göre düğünlerde takılan takıların bağış olarak değerlendirildiğini belirtti. İşeri, "Bağışlama iradesi gösteren kişi, makul bir sebep olmadan bu iradesinden dönemez ve bağışının kendisine teslimini isteyemez" diyerek, takıların geri istenmesinin yasal olarak uygun olmadığını ifade etti.

YASAL OLARAK GERİ TALEP EDİLEMEZ

İşeri, düğüne katılmamanın makul bir sebep olarak kabul edilmediğini belirterek, "Önceden takılan takının bedelinin geri istenmesi yasal olarak doğru değildir" şeklinde konuştu. Ayrıca, ilansız icra takiplerine değinen İşeri, alacaklının ödeme emri göndermesi durumunda, borçlu kişinin 7 gün içinde itiraz etmediği takdirde, borçlu olmasa dahi ödeme yapmak zorunda olduğunu belirtti.