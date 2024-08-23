Yargıtay'dan düğünde takılan takılar kararı. 'Takılar kimin olacak' kavgası sona eriyor

Özellikle boşanma durumlarında ortaya çıkan ziynet eşyası anlaşmazlıkları konusunda Yargıtay, emsal niteliğinde bir karar verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada “ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma yoksa, örf ve adetlere göre; aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu” yönünde hüküm verdi.

Avukat Buket Nurşah Tekışık, eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini belirterek, “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/5704 E. 2024/2402 K. sayılı ilamında, erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan itibarıyla değiştirdi.

Yeni içtihata göre, öncelikle taraflar arasında anlaşma olup olmadığına bakılacak. Anlaşma varsa, ziynetler bu anlaşmaya göre değerlendirilecek. Anlaşma yoksa, örf ve adetler esas alınacak. Daha önceki kararda, kime ne takıldığına bakılmaksızın tüm ziynetler kadına aitti.

Ancak güncel içtihat, erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olduğunu belirtiyor. Ziynet eşyasının belli bir cinsiyete özgü olması durumunda, cinsiyete uygunluğa göre karar verilecek.

Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılacak. Bilirkişi incelemesinde, ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacak.

Günümüz düğünlerinde takılar artık gelin ve damadın üzerine takılmak yerine ortak bir kesede toplanıyor. Bu durumda, cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilecek. Eğer özellik tespit edilemezse, eşya ortak kabul edilecek” dedi.