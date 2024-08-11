Dükkanın önünde otururken ölümle burun buruna geldiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dükkanın önünde otururken ölümle burun buruna geldiler

İstanbul Maltepe’de caddeden sokağa dönmek isteyen cip sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girerken, o sırada dükkanda oturan 4 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta cumartesi günü saat 13.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Hülya Yeni, 34 KPA 504 plakalı cipiyle caddeden sokağa döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

O esnada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkışırken, diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Cip sürücüsünün de yaralandığı kazada içeride oturanlar ölümden dönerken, cip çarpmanın etkisiyle yan yattı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada yaralananların yardımına çevredekiler koşarken, kaza yapan cipte maddi hasar meydana geldi. Cipin çarptığı dükkanın camları kırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açılırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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