Dulavrat otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılarına iyi gelen dulavrat otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dulavrat otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ağrılarına iyi gelen dulavrat otunun faydaları dikkat çekti.

DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; yol kenarlarında ve seyrek koruluklarda yetişen bir bitkidir. 1-1,5 metre boyundadır. Kökü ve yaprakları kullanılır.

DULAVRAT OTUNUN FAYDALARI

-Mide ve akciğer kanserlerinin oluşmasını engeller.

-Kepek ve saç dökülmesinin önüne geçer

-Gut hastalığını önleyicidir

-Yapraklarından yapılan ilaçlar, romatizma ve nikris ağrılarını giderir.

-Mide iltihaplarını iyileştirir.

-Cilt Kusurlarını İyileştirir

- Sindirim sistemini korur

- Güçlü antioksidandır

- İdrar söktürücüdür

- Kan şekerini dengeler

- Bağışıklığı güçlendirir

- Saçları besler

-Böbrek üzerinde bulunan bezlerin aktif hale gelmesini sağlayıp, rahatça tuvalete çıkabilme imkanı sunar. Ayrıca böbreklerde meydana gelebilecek taş ve diğer maddelerin önüne set teşkil edebilir.

DULAVRAT OTU NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otunun yapraklarından hazırlanan lapa, cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılır.

Cildin temizlenmesi ve yağlardan arınması için dulavrat otu çayı hazırlanır ve bu çay ılık bir sıcaklığa geldiğinde pamukla cilde sürülür. Siyah noktaları temizler.

Dulavrat otunun kök ve yaprakları bir tencerede kaynatıldıktan sonra, banyo suyuna eklenir. Saçların beslenmesini sağlar.

Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışması için düzenli olarak çayı tüketilir.

Dulavrat otu cilde nasıl uygulanır dediğinizde yağını ya da soğumuş çayını kullanabilirsiniz.

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