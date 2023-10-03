Dalak otunun mucize faydaları ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan öksürüğü kesen dalak otunu faydaları dikkat çekti.

DALAK OTU NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından; Haziran - Eylül ayları arasında pembe ve seyrek olarak da beyaz renkli çiçekler açan, otsu bir bitkidir. 10 - 30 cm boyundadır. Yaprakları; karşılıklı, tüylü, kenarları dişili ve küçük bir meşe yaprağı eklindedir. Çiçekleri üst yapraklarının koltuğunda gruplar halindedir. Meyvesi küçüktür. Çiçekli bitkide uçucu bir yağ, acı maddeler, tanen, glikozitler vardır.

DALAK OTUNUN FAYDALARI

- Vücuda kuvvet verir. Ateşi düşürür. İdrar söktürür.

-Mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Aybaşı tutukluğunu giderir.

-Öksürüğü keser.

-Bağışıklık sistemini korur.

-İştah açıcı özelliğe sahiptir.

-Sindirim sistemini düzenler

-Ağız sağlığını korur

-Böbrek hastalıklarını önler

- Doğal idrar söktürücü

-Adet kanamaları düzenler

-Cinsel hastalıkları önler

-Doğal ağrı kesici

-Doğum sancılarını azaltır

DALAK OTU NASIL KULLANILIR?

Dalakotu, çiçekleri ve dalları kurutularak sıcak suda demlenerek çay şeklinde tüketilmektedir. Çiçekli bir bitki olan dalak otu, çiçekleri açtığı dönemde toplanır, demet yapılarak havadar bir alanda kurutulur. Özellikle iştah açıcı, ateş düşürücü, yaraların iyileştirilmesi ve uyarıcı olarak kullanılmaktadır.

