Duman'ın solisti içerim ben bu akşam şarkısını Atatürk'le bağdaştırdı. Böyle anons yapılır mı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinliklerini Maltepe’de düzenledi.

Etkinliklerde Duman, Kubat, Sıla, Edis, Zülfü Livaneli ve İskender Paydaş ve Orkestrası cumhuriyet kutlamaları kapsamında sahne aldı.

Kutlamalarda sahne alan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin, konser sırasında söylediği sözler ise gündem oldu.

"İÇERİM BEN BU AKŞAM" DİYORUZ

Tangöze, 2002 yılında çıkardıkları “Belki Alışman Lazım” adlı albümün “Bu Akşam” şarkısını söylemeye başlamadan önce, ''Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği yetkiyle 'İçerim ben bu akşam' diyoruz'' dedi.

O anlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.