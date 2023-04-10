Dün HÜDA PAR ile işbirliği yapmam diyen Destici bugün yan yana kameralara poz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk SİHA, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni ile üç yeni MİLGEM Fırkateyni'nin sac kesim törenine katıldı.

Programa Cumhur İttifakı'ndaki partilerin liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

DESTİCİ İLE HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAN YANA POZ VERDİ

Açılış esnasında Cumhur İttifakı liderlerinin poz verirken ki sıralaması ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Daha önce HÜDA PAP ile "yek yek bir seçim işbirliği" yapmayacaklarını belirten Mustafa Destici ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yan yana kameralara poz verdi.

O anlar kameralara böyle yansıdı:





DESTİCİ HÜDA PAR İLE "YEK YEK İŞBİRLİĞİ YAPMAYIZ" DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi olarak HÜDA PAR''la seçim işbirliği yapmayacaklarının altını çizen Mustafa Destici, AK Parti'nin yaptığı görüşmelere ise karşı olmadığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük Birlik Partisi olarak biz seçim iş birliği yapmayız. Biz Büyük Birlik Partisi bu fikirleri savunan bir siyasi partiyle bir siyasi hareketle biz görüşebiliriz, konuşabiliriz. Ama Büyük Birlik Partisi olarak yeke yek bir seçim işbirliği yapmayız, bir ittifak kurmayız. Cumhur İttifakı’nın bu konuda efendim görüşmeleri özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden AK Parti üzerinden onun heyetleri üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ne görüşüyor görüşmüyor bilmiyoruz. Görüşebilirler. Eğer Cumhur ittifakın ilkelerini kabul ederse Cumhur ittifakı bir protokol açıklayacak. Bu protokolün en başında da devletin bekası varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali ay yıldızlı albayrak, İstiklal Marşı buralara vurgu olacak. Cumhur İttifakı’nın ilkelerini kabul edenler bu ittifaka dahil olabilir ama Cumhur İttifakı’nın ilkelerini kabul etmeyenler bizim işimiz olmaz. Buradan bir Kürt kardeşlerimize ya da ülkemizin belli bölgelerine bir mesaj verilmeye çalışılıyor gibi görüyorum. ama bu mesajın ben hani daha farklı yollarla da verilebileceğini düşünüyorum."

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI TÜRK BAYRAĞI İLE PROBLEMLİ

Destek açıklaması kamuoyunda yoğun tepki çekerken HÜDA PAR Genel Başkanı Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, yandaş Akit TV’de Türk Bayrağı’na ilişkin yorumu dikkat çekti.

Yapıcıoğlu, “Biz, eşit vatandaşlık istiyoruz. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun istiyoruz, bizim bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismi ‘Türk Bayrağı’ dediğinizde Kürt diyecek ki benim bayrağım nerede? Niye Türk bayrağı… Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir poblemim yok. Ama, bayrağın ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk Bayrağı deniyor?” ifadelerini kullandı.