Dünürünü sokak ortasında tabancayla öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dünürünü sokak ortasında tabancayla öldürdü

Adana Seyhan'da 51 yaşındaki Nazmi Ç.), boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi 47 yaşındaki Abdulkadir T.'yi sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Nazmi Ç., boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir T. ile yolda karşılaştı. İkili arasında aile meseleleri konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazmi Ç., üzerinde taşıdığı tabanca ile Abdulkadir T.'ye ateş etti. Başından vurulan Abdulkadir T. kanlar içerisinde yığılırken, dünürü ise oradan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdulkadir T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazmi Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Son Haberler
Dünürünü sokak ortasında tabancayla öldürdü
Dünürünü sokak ortasında tabancayla öldürdü
Peş peşe depremler! Erzurum'un ardından Afyonkarahisar da sallandı
Peş peşe depremler! Erzurum'un ardından Afyonkarahisar da sallandı
Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Dervişoğlu'ndan Kurtulmuş'a 3. madde yanıtı 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. NOKTA!'
Dervişoğlu'ndan Kurtulmuş'a 3. madde yanıtı 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. NOKTA!'
72 kaçak göçmen yakalandı, 62 kaçak göçmen kurtarıldı
72 kaçak göçmen yakalandı, 62 kaçak göçmen kurtarıldı