Dünürünü sokak ortasında tabancayla öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Nazmi Ç., boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir T. ile yolda karşılaştı. İkili arasında aile meseleleri konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazmi Ç., üzerinde taşıdığı tabanca ile Abdulkadir T.'ye ateş etti. Başından vurulan Abdulkadir T. kanlar içerisinde yığılırken, dünürü ise oradan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdulkadir T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazmi Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.