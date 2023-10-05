Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2023 yılında yüzde 4,2 büyüyeceğini öngördü.

KAYNAK: AA
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi

Banka, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı raporda, Türkiye’nin tüketici talebinin güçlü olması ve politika belirsizliğinin azalması nedeniyle büyüme tahminini yüzde 3,2’den yukarı revize etti.

Türkiye’de Tüketim ve Hükümet Harcamaları Büyümeyi Destekliyor

Raporda, Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdüğü ve bunun tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesi sayesinde olumlu yönde şaşırttığı belirtildi. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırımlarıyla para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığına ve seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlanarak döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafiflettiğine de işaret edildi.

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Büyüme Hızlanıyor

Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için 2023 yılı büyüme tahmininin de yüzde 1,4’ten 2,4’e çıkarıldığı aktarıldı. Raporda, büyümedeki hızlanmanın savaşın etkilediği Ukrayna ve Orta Asya için tahminlerdeki iyileşmeyi, Türkiye’deki tüketici dayanıklılığını ve Rusya’da askeri ve sosyal transferlere yönelik kamu harcamalarında kaydedilen artış sayesinde beklenenden iyi büyümeyi yansıttığı da ifade edildi.

Bölgede Riskler Artıyor

Raporda, bölgedeki ülkelerin yarısında büyümenin bu yıl 2022’ye göre daha yavaş olması veya çok az değişiklik göstermesinin beklendiği vurgulandı. Raporda, bölgenin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği’ndeki zayıf büyümenin, yüksek enflasyon, sıkılaşan finansal koşullar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yayılma etkileri sebebiyle bölge büyümesinin 2024-25 döneminde yüzde 2,6’ya düşeceğinin öngörüldüğü bildirildi. Raporda, küresel emtia piyasalarındaki oynaklık, enerji fiyatlarındaki artış ve küresel finansal piyasalardaki sıkılaşma gibi aşağı yönlü risklerin bölgedeki yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için görünümü gölgelediği ifade edildi.

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