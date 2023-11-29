Dünya borsalarının 44 trilyon doları kurumsal yatırımcıların elinde olduğu ortaya çıktı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu ve iş dünyasından uzman isimlerin katılımıyla 21 Kasım 2023 tarihinde Tekfen Tower Konferans Salonu’nda Yenibiriş ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne OECD’nin merkezi Paris’ten gelerek özel konuşmacı olarak katılan OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, “Küresel Dönüşümler Işığında Güncellenen G20 / OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni anlattı.

OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, “Yaklaşık 2 sene süren bir çalışmanın ardından OECD ilkeleri güncellendi. İlkeler diyoruz ama aslında üst düzey prensipler ve 60 sayfalık bir doküman. Çok farklı kapsamlı içerikler içeriyor. Sürdürülebilirlik temel gündem konularından biri. Tartışmanın diğer tarafında ise şirketlerin sermaye piyasasından neler beklediği var. Şirketlerde “sürdürebilirlik için ne yapmalı” tartışmaları uzun süredir devam ediyor.

Halka arz olan şirketlerin sayısında azalma var

Dünyadaki şirketlerin üçte ikisi için iklim krizi şirketler için bir olanak da sağlıyor. Bugün yeşil dönüşüm 2030'a kadar gerekli finansmanın üçte ikisinin şirketler tarafından sağlanması gerekiyor” dedi.

OECD ülkelerindeki tüm halka arzlara baktıklarını ve son yıllarda halka açılan şirket sayısının azaldığına değinen Çelik; “7 bin kayıp var. Toplamda da bir azalma var. Şirketlerin istediği halde halka açılamadığını da biliyoruz. Bugün dünya borsaları yaklaşık 100 trilyon dolar civarında. 44 trilyon doları kurumsal yatırımcılar. Yaklaşık yüzde 11’i devletlerin elinde. Yüzde 27’si de küçük yatırımcıların elinde.

Kurumsal şirketler büyük şirketlere daha büyük yatırım yapıyor

Şirket sürdürebilirlikte ne kadar büyükse, diğer pozisyonları da daha büyük adım atmış oluyor. Halka açık şirketlerde yüksek pay sahipliği konsantrasyonu sermaye piyasalarının gelişmesinin önünde önemli bir engel.

Kurumsal şirketler büyük şirketlere daha büyük yatırım yapıyor. Bir yandan pasta büyüyor ama bir yandan da halka açık şirket sayısı azalıyor. Yüksek ESG skoruna sahip şirketler düşük ESG skorlu şirketlere göre önemli ölçüde daha büyük. Büyük şirketlerdeki ortalama kurumsal yatırımcı pay sahipliği oranı da küçük şirketlere oranla oldukça yüksek.” dedi.

Kredi kalitesi düştü

Öte yandan şirket borçlanmalarının artarken, kredi kalitesinin düştüğünün altını çizen Çelik; “En düşük yatırım yapılabilir not alan BBB kredi derecesine sahip tahvillerin payı, 2022 yılında ihraç edilen yatırım yapılabilir seviye tahvillerin toplam tutarının yarısından fazlası olmuştur. Öte yandan Türkiye'nin küresel sermaye piyasalarından aldığı pay ekonomik rolüne göre oldukça düşük. Türkiye'nin küresel ekonomi içindeki payı 2022 yılında yüzde 0.90 iken, halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri küresel şirketlerin piyasa değerinin yüzde 0.33'üdür. Gelişmekte olan ülke MSCI endeksindeki Türk halka açık şirketlerinin payı 2012 yılında yüzde 1.7, 2023 Eylül'de ise yüzde 0.72 olarak gerçekleşti.” şeklinde sözlerini tamamladı.











