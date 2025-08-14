Dünya devi saat başı için bin 370 TL'lik iş ilanı verdi, başvuru yoğunluğu oluştu!

Dünyanın en zengin ve yenilikçi girişimcilerinden Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, otonom sürüş teknolojisini geliştirmek için New York’ta “Araç Operatörü, Otopilot” pozisyonu için iş ilanı yayınladı. Queens ilçesinin Flushing bölgesinde görev yapacak test sürücüleri, mühendislik araçlarını kullanarak veri toplama ve otonom sürüş sistemlerini test etme görevlerini üstlenecek. AFP’nin haberine göre, pozisyon tam zamanlı olup, saatte 33,66 dolara (yaklaşık 1.370 TL) varan ücret sunuyor.

TESTLERLE SINIRLI, GÜVENLİK ÖN PLANDA

New York eyalet yasaları, otonom araçların şu an için yalnızca test amaçlı kullanılmasına izin veriyor. Tesla’nın ilanı, şehirde robotaksi hizmeti sunmaktan ziyade, otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi için veri toplama ve sistem testlerine odaklanıyor. İş tanımı, sürücülerin 5 ila 8 saatlik vardiyalarda araç kullanacağını, veri toplama cihazlarını çalıştıracağını, yazılım hata ayıklamaya yardımcı olacağını ve detaylı geri bildirim sağlayacağını belirtiyor. Adaylarda teknik bilgi birikimi, otonom sürüş sistemlerine aşinalık ve esnek çalışma saatlerine uyum bekleniyor.

BAŞVURULAR YOĞUN, REKABET KIZIŞIYOR

Tesla’nın yüksek ücret sunan ve geleceğin teknolojisine katkı sağlama fırsatı veren ilanı, büyük ilgi çekti. Şirketin Brooklyn ve Flushing’deki pozisyonlarına akın akın başvuru yapıldığı belirtiliyor. İş ilanı, Test Operatörü I için saatte 25,25-27,60 dolar, Test Operatörü II için ise 28,75-30,60 dolar aralığında ücret sunuyor; akşam ve gece vardiyalarında ise %10 ek ödeme ile en yüksek ücret 33,66 dolara ulaşıyor. New York’taki asgari ücretin (16,50 dolar) oldukça üzerinde olan bu rakamlar, pozisyonu cazip kılıyor.

MUSK’IN OTONOM SÜRÜŞ VİZYONU

Tesla CEO’su Elon Musk, otonom araç teknolojisinin hızla yaygınlaşacağını savunuyor. Temmuz ayındaki açıklamasında, yıl sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına otonom araç çağırma hizmeti sunabileceklerini öne sürdü. Ancak, uzmanlar bu hedefin düzenleyici engeller ve teknik zorluklar nedeniyle kısa vadede gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtiyor. Tesla, Haziran 2025’te Austin, Teksas’ta sınırlı bir robotaksi hizmeti başlatmış, ancak hizmet güvenlik sürücüleriyle destekleniyor. New York’ta ise henüz test izni alınmadığı, şehirdeki sıkı trafik ve güvenlik düzenlemelerinin Tesla’yı zorlayabileceği ifade ediliyor.

SEKTÖRDE REKABET ARTIYOR

Tesla’nın New York hamlesi, otonom sürüş pazarındaki rekabeti kızıştırıyor. Waymo, Haziran 2025’te New York’ta test izni için başvuruda bulunurken, Tesla’nın kamera tabanlı Full Self-Driving (FSD) sistemi, Waymo’nun lidar teknolojisiyle yarışıyor. Şirket, FSD’nin milyarlarca kilometre gerçek dünya verisiyle eğitildiğini vurgulasa da, New York’un yoğun trafiği ve yayaların öngörülemez davranışları, sistem için ciddi bir sınav olacak.

GELECEK NEW YORK SOKAKLARINDA ŞEKİLLENEBİLİR

Tesla’nın New York’taki test sürücüsü alımları, şirketin otonom sürüş vizyonunda önemli bir adım olarak görülüyor. Başarılı bir test süreci, Tesla’nın robotaksi hizmetini genişletmesine olanak tanıyabilir. Ancak, düzenleyici onaylar ve güvenlik endişeleri, bu sürecin önünde önemli engeller olarak duruyor. Şehirdeki testlerin sonucu, sadece Tesla için değil, otonom sürüş teknolojisinin geleceği için de belirleyici olabilir.

