ABD siyasetinde öyle bir gelişme yaşandı ki sadece ABD değil tüm dünya bir süre bunu konuşacak gibi görünüyor.

Jeffrey Epstein, ABD’nin suç tarihinde iz bırakmış bir isim. Çoğunluğu reşit olmayan kızlardan oluşan bir cinsel istismar ağı yaratan Epstein, bu sapkın ağ sayesinde ABD’deki birçok ünlü ve siyasetçiyle yıllarca bağlantı kurmuştu. Böylece göz önündeki birçok ismin karanlık sırlarına da vakıf olduğu bilinen Epstein’in hapishanede intihar ederek ölmesi dünya kamuoyu için hep şüpheli bir durum olarak görülmüştü.

Hakkında belgeseller yapılan, mağdur kadınların örgütlenerek kamuoyuna hala bilinmeyen suçlarını ifşa ettiği Epstein, ölümünden sonra bile ABD gündemini etkilemeye devam ediyor. Hem de en tepeden!

TRUMP’TAN BÖYLE BAHSEDİYOR: HAVLAMAYAN KÖPEK

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein’in e-postalarını kamuoyuna açıkladı. Belgelerde, Epstein’in ABD Başkanı Donald Trump hakkında, “Kızları biliyordu” ve “Evime gelip mağdurlardan biriyle saatler geçirdi” ifadelerini kullandığı görülüyor.

E-postalara göre Epstein, 2011 yılında suç ortağı Ghislaine Maxwell'e, Trump'ın kendisinin evinde "saatler geçirdiğini” ve bu sırada yine kendi seks ticareti mağdurlarından birinin de bulunduğunu yazıyor.

Epstein, e-postalarda ABD Başkanı'ndan "havlamayan köpek" olarak bahsediyor.

DAHASI DA VAR İMASI

Epstein'ın Nisan 2011'de Trump'ın biyografi yazarı Michael Wolff'a gönderdiği ikinci bir mesajda, Trump'ın kendisinden başkanın Florida'daki özel üye kulübü Mar-a-Lago'dan istifa etmesini istediği belirtiliyor.

Ancak Epstein, “Hiçbir zaman üye olmadım” dedi ve “Tabii ki kızları biliyordu, çünkü Maxwell'den durmasını istedi” diye ekledi.

Epstein'ın uzun süredir arkadaşı ve suç ortağı olan Maxwell, kız çocuklarını istismara uğratmak da dâhil olmak üzere seks ticareti suçlarından mahkûm edildikten sonra şu anda 20 yıl hapis cezası çekiyor.

Denetim komitesinin kıdemli üyesi, Kaliforniya Demokrat Partisi üyesi Robert Garcia yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Donald Trump, Epstein dosyalarını ne kadar örtbas etmeye çalışırsa, biz o kadar çok şeyi ortaya çıkarırız. Bu son e-postalar ve yazışmalar, Beyaz Saray'ın başka neler sakladığı ve Epstein ile başkan arasındaki ilişkinin niteliği hakkında çarpıcı sorular ortaya atıyor.”

TRUMP CEPHESİ İNKARI SÜRDÜRÜYOR

Trump, Epstein'la ilgili herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğu iddialarını geçmişte defalarca reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de yeni e-postaların yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Demokratlar, Başkan Trump'ı lekelemek adına sahte bir anlatım yaratmak için seçtikleri e-postaları liberal basına sızdırıyorlar" dedi.

Sözcü ayrıca e-postalarda adı geçen "isimsiz mağdurun" intihar eden Virginia Giuffre olduğunu iddia etti.

MANİDAR BİR ORTAK GEÇMİŞ

Trump ve Epstein isimleri geçmişte de yan yana çok kullanıldı. Çünkü yollarının epey kesiştiği biliniyor:

Trump'ın 2015'te siyasete girmeden önceki iş adamı ve medya kişiliği kariyerleri boyunca , o ve Epstein düzenli olarak birbirlerinin gayrimenkul mülklerini ziyaret ediyorlardı. Trump ve Epstein, 1990'lar ve 2000'lerin başında sık sık sosyalleştiler, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago tatil beldesindeki ve Epstein'ın evindeki partilere katıldılar. Bir avukatın yargılanması sırasında yayınlanan uçuş kayıtları, Trump'ın 1990'larda Epstein'ın özel jetiyle birkaç kez uçtuğunu doğruluyor ve Epstein'a göre Trump, özel jetinde ilk olarak Melania Knauss ile cinsel ilişkiye girdi . Trump ve temsilcileri, Trump'ın 2004 civarında Epstein ile arasının açıldığını ve iletişimi kestiğini iddia ediyor. 2007'de Epstein'ın başka bir Mar-a-Lago üyesinin genç kızına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildikten sonra Trump, Mar-a-Lago üyeliğini iptal etti.

Epstein'ın 2019'da reşit olmayanlara yönelik seks ticareti suçundan tutuklanması ve kısa süre sonra hapishanede ölmesinden bu yana , eski ilişkileri, özellikle Trump'ın 2016 ve 2024'teki Başkanlık seçimleri sırasında ve sonrasında daha fazla inceleme altına alındı . Trump, Epstein'ın suç faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu reddetti ve Epstein'ın tutuklanıp ölümünden önceki yıllarda ölen finansörden uzaklaştı. Trump, koşullar hakkında asılsız komplo teorileri yaydı ve Epstein'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Trump yönetimi , 2024 başkanlık kampanyası sırasında bunu yapacağına söz vermesine rağmen Epstein ile ilgili dosyaları yayınlamadığı için 2025'te medya ilgisi ve kamuoyu baskısı arttı.

O günden beri Epstein konusu Trump cephesinin konuşulmasını dahi istemediği dosyaların başında geliyor.