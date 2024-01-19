Dünya şampiyonu sporcu 29 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Dünya şampiyonu sporcu 29 yaşında hayatını kaybetti
Dünya eski şampiyonu Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Shawn Barber, 29 yaşında hayatını kaybetti.

2015'te Pekinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 1.olan ve 2016'da Rio Olimpiyatları'nı 10. sırada bitiren Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Shawn Barber, 29 yaşında hayatını kaybetti.

Sporcunun ölüm haberini menajeri verirken, "İnanılmaz bir sporcunun ötesinde Shawn, başkalarını her zaman kendisinin önüne koyan iyi kalpli bir insandı. Bu kadar iyi bir insanı bu kadar genç yaşta kaybetmek trajik" dedi.

Kanada-Amerika çifte vatandaşlığına sahip olan Barber, aralarında Almanya'nın son şampiyonu Raphael Holzdeppe ve Fransa'nın o zamanki dünya rekoru sahibi Renaud Lavillenie'nin de bulunduğu rakiplerini geçerek ederek Çin'deki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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